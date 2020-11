Emmen (awp) - Der IT-Dienstleister Also will bestimmte Geschäfte künftig auch in Spanien anbieten. Konkret sollen die As-a-Service-Produkte ab 2021 im südeuropäischen Land angeboten werden, wie das Innerschweizer Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bei diesem Geschäftszweig werden die Geräte, Software, Dienstleistungen ...

