Volkswagen will trotz der Krise im kommenden Jahr seinen weltweiten Marktanteil noch einmal ausbauen - und setzt dabei auf eine ganze Reihe an Elektroautos. Mit dem ID.2 wurde jetzt sogar ein weiteres Modell angekündigt.Angepeilt wird in einem aktuellen Szenario für die Kernmarke VW-Pkw 2021 eine Erhöhung um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent, wie aus Planungen des größten Autokonzerns hervorgeht. ...

