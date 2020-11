Aktien: China-Kracher mit IPO

Anzeige / Werbung

Onlinehandel und Gesundheit boomen in der Coronavirus-Pandemie. JD.com will doppelt profitieren und seine Gesundheitssparte an die Börse bringen: JD Health winkt dabei eine Milliardensumme.

Die Geschäfte des chinesischen Onlinehändlers und Alibaba-Konkurrenten JD.com laufen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie blendend. Nun will der Konzern auch vom Boom der Gesundheitsbranche profitieren und seine Sparte JD Health an die Börse bringen.

Geplant ist den Angaben zufolge ein Initial Public Offering (IPO) an der Hongkong Stock Exchange. Der erste Handelstag ist für den 8. Dezember vorgesehen. Der Erlös könnte dabei in die Milliarden gehen.

Wie JD Health in einer entsprechenden Erklärung mitteilte, will man bis zu 3,5 Milliarden Dollar bei dem Börsengang einnehmen. Wird die Mehrzuteilungsoption komplett ausgeübt, könnten es sogar bis zu vier Milliarden Dollar werden. JD Health wird aktuell mit fast 29 Milliarden Dollar bewertet. Zum Vergleich: Siemens Healthineers sind an der Börse etwa 47 Milliarden Dollar wert.

JD.com-Aktie legt eine Pause ein

Die Aktie von JD.com kann sich der Corona-Krise weitgehend entziehen und befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Die 200-Tagelinie (rot) steigt noch steil an, allerdings zieht der MACD (Momentum) nicht mehr mit und hat eine negative Divergenz mit neuen Kurshöhen, aber niedrigerem Momentum ausgebildet. Diese Entwicklung belastet den Aktienkurs von JD.com kurzfristig. Das kurzfristige Chartbild bessert sich erst, wenn der Widerstand bei rund 92,60 Dollar übersprungen wird.

