Die aktuell längste Serie: First Solar mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 15.63%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag Ibiden Co.Ltd mit 10,87% auf 40,80 (4207% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 19,30%) vor Paion mit 9,16% auf 2,74 (235% Vol.; 1W 20,70%) und Aurelius mit 7,71% auf 20,12 (90% Vol.; 1W 14,19%). Die Tagesverlierer: paragon mit -4,61% auf 10,76 (40% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,98%), SolarWorld mit -3,60% auf 0,48 (3% Vol.; 1W 0,42%), Salzgitter mit -3,43% auf 17,30 (82% Vol.; 1W 19,06%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Roche GS (985,06 Mio.), Novo Nordisk (955,89) und Vestas (860,4). Umsatzausreisser nach oben ...

