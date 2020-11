Der europäische Credit Primärmarkt steuert weiterhin im Vergleich zum Vorjahresmonat auf einen schwächeren Monat November was Emissionsvolumina betrifft zu. Dies trotz einer Woche mit über EUR 30 Mrd. an Emissionsvolumina und trotz amerikanischen Feiertages. Hera SpA preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (10J, MS+60 BP, erwartete Ratings: Baa2/BBB). Im Financial Segment war BNP Paribas mit einer Senior Non-Preferred Emission aktiv. Diese wurde mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. und einer Laufzeit von zwölf Jahren bei MS+80 BP gepreist (erwartete Ratings: Baa1/A-/A+). In der Deal-Pipeline befindet sich weiterhin Lenzing AG. S&P vergab das erstmalige Rating für die spanische Cajamar und die zur selben ...

