Das heimische Nährstoff-Unternehmen Biogena ist ab sofort im direct market der Wiener Börse gelistet. Die Baader Bank übernimmt die Funktion des Market Makers an der Wiener Börse. Mitte des Jahres hat Biogena über die Internetplattform Invesdor Oy bereits 380 Aktien zu einem Stückpreis von je 5.250 Euro ausgegeben. Insgesamt wurden so damals knapp 2 Mio. Euro eingenommen. Derzeit findet eine Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform finnest statt. Das Unternehmen stellt ein rasantes Wachstum in Aussicht: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 per 30.9.2020 hat die Biogena Group Invest GmbH & Co KG und deren Konzerngesellschaften (Biogena Group) ein Umsatzplus von 23 Prozent auf 52 Mio. Euro verzeichnet, das EBITDA wurde auf 11 Mio. Euro ...

