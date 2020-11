"Eine beispielhafte Anlage für die Kreislaufwirtschaft" will der französische Automobilhersteller Renault an seinem Werk Flins im Pariser Großraum errichten. Generaldirektor Luca de Meo stellte die geplante "Re-Factory", die vier Aktivitätsbereiche umfassen wird, am Mittwoch vor. Neue Autos sollen in Flins nur noch bis 2024 vom Band laufen. Der Bereich "Re-Energy" wird auf Batterie- und Energietechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...