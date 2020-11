Das Recyclingunternehmen Eu-Rec aus Trier will in Hermeskeil Folienabfälle aus der Industrie zu neuen Rohstoffen aufbereiten. Wie Geschäftsführerin Simone Streit erklärte, werde eine moderne, voll digitalisierte Kunststoffaufbereitungsanlage entstehen. "Wir investieren vor Ort im ersten Schritt rund 1,5 Mio €. Es ist geplant, den Standort in den nächsten Jahren weiter auszubauen", erklärte die Eu-Rec-Geschäftsführerin. ...

