Agrana wird weiter auch in Leopoldsdorf Zuckerrüben verarbeiten: Der Aufsichtsrat habe der Weiterführung der Verarbeitung der österreichischen Zuckerrüben im Jahr 2021 an den zwei Standorten Tulln und Leopoldsdorf, beide Niederösterreich, zugestimmt, teilt das Unternehmen mit. Dies sei aufgrund der für den Anbau 2021 kontrahierten Zuckerrübenfläche in Österreich von rund 38.200 Hektar ökonomisch sinnvoll, erklärt die Gesellschaft. Im August teilte die Gesellschaft mit, die Zuckerfabrik am Standort Leopoldsdorf schließen zu wollen, wenn keine Zusicherung einer Anbaufläche in Österreich von zumindest 38.000 Hektar gegeben werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...