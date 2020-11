Das heimische Nährstoff-Unternehmen Biogena ist ab sofort im direct market der Wiener Börse gelistet. Die Baader Bank übernimmt die Funktion des Market Makers. Der Referenzkurs liegt bei 1,2 Euro. Biogena hat Mitte des Jahres über die Internetplattform Invesdor Oy 380 Aktien ausgegeben - diese sind für die Aktionäre nun an der Börse handelbar. Damals lag der Stückpreis bei je 5.250 Euro, laut Biogena Invest-Geschäftsführer Stefan Klinglmair wurde in der Zwischenzeit ein Split durchgeführt. Kapital fließt derzeit in den Ausbau am Standort in Salzburg, wo die "Biogena Good Health World" im Entstehen ist und Mitte 2021 in Betrieb gehen soll. Aktuell holt sich Biogena über eine Crowdinvesting-Kampagne auf der ...

