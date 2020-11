27.11. 16:09: Auf den ID.3 folgt der ID.2: Volkswagen entwickelt günstigen E-PoloVWs E-Offensive hört beim ID.3 nicht auf, sondern umfasst eine Bandbreite von E-Autos, die der Autobauer auf den Markt bringen will.>> Artikel lesen 27.11. 15:05: Black Friday 2020 bei Ebay: Das sind die 10 besten AngeboteAuch bei Ebay gibt es am Black Friday am 27. November wieder attraktive Angebote und Aktionen. Die besten stellen wir euch hier vor.>> Artikel lesen 27.11. 14:56: Freizeitparks hart getroffen: Disney entlässt 32.000 MitarbeiterAufgrund der Coronavirus-Pandemie sieht sich Walt Disney Co. dazu gezwungen, bis zur Jahreshälfte 2021 rund 32.000 Beschäftigte zu entlassen.>> Artikel lesen 27.11. 14:46: Real-Übernahme durch Edeka verschiebt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...