Mit den Aktienmärkten ging es in der abgelaufenen Woche weiter aufwärts. Allerdings ließ die Dynamik in der zweiten Wochenhälfte angesichts des Thanksgivings-Feiertags in den USA am Donnerstag, spürbar nach. So schloss der DAX mit einem Wochenplus von 1,6 Prozent bei 13.350 Punkten und der EuroStoxx 50 1,8 Prozent fester bei 3.530 Punkten. Kommende Woche stehen wieder zahlreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...