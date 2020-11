Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz -0,81% auf 15,86, davor 5 Tage im Plus (10,43% Zuwachs von 14,48 auf 15,99), CA Immo -2,17% auf 29,3, davor 4 Tage im Plus (4,54% Zuwachs von 28,65 auf 29,95), BTV AG +0,69% auf 29,2, davor 4 Tage ohne Veränderung , Porr -2,48% auf 13,36, davor 3 Tage im Plus (6,04% Zuwachs von 12,92 auf 13,7), Frequentis -1,12% auf 17,6, davor 3 Tage im Plus (6,59% Zuwachs von 16,7 auf 17,8), Petro Welt Technologies +3,1% auf 2,33, davor 3 Tage im Plus (16,5% Zuwachs von 2 auf 2,33), Amag 0% auf 27,5, davor 3 Tage ohne Veränderung . 1. Verbund ( 31,87%)2. Mayr-Melnhof ( 22,41%)3. voestalpine ( 8,33%)4. AT&S ( 3,44%)5. Bawag ( -5,12%)6. Andritz ( -9,01%)7. Österreichische Post ( -10,15%)8. Wienerberger ( -10,52%)9. Lenzing ( -11,84%)10 ....

