28.11.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Warimpex konnte in den ersten drei Quartalen dank der Fertigstellung eines Bürogebäudes in Krakau seine Mieteinnahmen in diesem Segment um 10% auf EUR 15,7 Mio. steigern. Gleichzeitig schrumpften die Hoteleinnahmen um rund 60% auf EUR 3 Mio. wobei die Umsätze im Q2 und Q3 fast bei null lagen. Immobilientransaktionen wurden keine getätigt. Während das EBITDA mit EUR 1,8 Mio. knapp im positiven Bereich gehalten werden konnte, drückten ein negatives Bewertungs- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...