Der Aktienmarkt legte in der vergangenen Woche zwar zu, aber das ist noch zu wenig, um verkünden zu können, dass die Rallye der ersten Novemberhälfte unumkehrbar ist. Die Skeptiker hätten ja auch gute Argumente, um den Bullen einen nicht tragfähigen Frühstart zu unterstellen. Doch es fällt auf, dass das nur zu einem zäheren Anstieg des Gesamtmarkts führt, nicht zu Abgabedruck, das heißt, die Skeptiker setzen sich bislang nicht durch. Falls das noch ein, zwei Wochen so bleiben sollte, könnte die Anfang November begonnene Rallye in den kommenden Wochen ihre Fortsetzung erleben. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 28. November 2020 lesen Sie:

SSE intern: Mit "Unverhofft kommt oft" muss man zu leben lernen

Markt-Check: Was muss gelingen, damit der DAX erneut durchstartet?

Die besonderen Charts: Rohöl und Gold senden Aktien-bullische Signale

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Bunt gemischte Neuzugänge

SSE-Depot: Immer auf der Hut!

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

