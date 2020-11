Die Vienna Insurance Group kauft das Versicherungsgeschäft in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei der Aegon N.V. und übernimmt damit in diesen Ländern die Gesellschaften in den Bereichen Nicht-Leben und Leben sowie Pensionskassen, Asset Management- und Service-Gesellschaften der Aegon. Der Kaufpreis beträgt 830 Mio. Euro, das Closing wird im 2. Halbjahr 2021 erwartet. Das Prämienvolumen der Versicherungsgesellschaften in den vier Ländern belief sich 2019 auf umgerechnet rund 600 Mio. Euro bei einem Nettoergebnis von rund 50 Mio. Euro. Aus heutiger Sicht geht die VIG davon aus, dass sich die aufsichtsrechtliche Solvenzquote bei Closing innerhalb der kommunizierten Komfortzone von 170 bis 230% bewegen wird.

