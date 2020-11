Der britisch-monegassische Chemiekonzern Ineos übernimmt vom südafrikanischen Sasol-Konzern alle Anteile am texanischen Polyethylen-Komplex Gemini HDPE. Die Übernahme des 50 %-Anteils von Sasol lässt sich Ineos 404 Mio. US-Dollar kosten. Die Transaktion soll bereits bis Ende 2020 abgeschlossen werden. Gemini HDPE ist am Standort des Battleground Manufacturing Complex (BMC) von Ineos in La Porte bei ...

