Am Freitag waren zwei kleinere Deals zu beobachten. So begab Veritas einen Sustainability-Linked Bond (SLB), der an ESG-Kriterien gebunden ist, mit einem Volumen von EUR 100 Mio. und einer Rendite von 3,25 % (7J). Darüber hinaus stockte Aggregate Holdings die in 2025 fällige 6,875 % Anleihe um EUR 100 Mio. bei 101,50 von Par auf (Rendite: 6,507 %). Eine noch überschaubare Dealpipeline lässt am heutigen letzten Novembertag in diesem Jahr die auf den Vorjahreswert fehlenden EUR 13 Mrd. als eher schwierig zu erreichen erscheinen.Sekundärmarktseitig zeigen sich die EUR Credit Risikoprämien auf Benchmarkindex- Ebene im Tagesverlauf weitestgehend unverändert. Aus Gesamtertragssicht verzeichnen mittlerweile sowohl das Non-Financial (Investment ...

