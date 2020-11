Wider Erwarten startet Deutschlands Aktienmarkt doch abgeschwächt in die neue Woche. Der DAX beißt sich an der Charthürde von 13.300 Punkten zunächst weiter die Zähne aus. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start stand der Leitindex wieder klar darunter mit minus 0,6 Prozent bei 13.260 Punkten.Am Freitag hatte es mit einem Anstieg auf bis zu 13.364 Punkte noch so ausgesehen, als ob der DAX -0,20% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...