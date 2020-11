30.11.2007: Top 1: Österreichische Post: 9.79% - [Top 2: 8.85% (14.04.2009), Top 3: 7.69231% (09.08.2019)]. 30.11.2018: Bester Tag nach Umsatz Verbund: 529.106.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 36,12 Euro, Stück (Einfachzählung): 7.324.285. Am 30.11.2018 wurden die Änderungen in den MSCI-Indizes effektiv. Verbund wurde in die Gruppe der MSCI World Indizes aufgenommen. Zur Einreihung dieser 529 Mio. Euro an einem Tag: Das ist mehr als zB das Jahreshandelsvolumen 2019 von zB Do&Co oder EVN.Verbund ( Akt. Indikation: 59,50 /59,75, 1,06%) Bisher gab es an einem 30. November 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 30.11. beträgt 0,16%. Der beste 30.11. fand im Jahr 2011 mit 3,81% statt, der ...

