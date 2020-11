Um palettierte, mit petrochemischen Granulaten befüllte PE-Säcke in Folie zu verpacken, setzte ein spanischer Erdölkonzern seit Jahrzehnten auf das Schrumpfverfahren. Da die Anlagen im Betrieb und in der Wartung aber nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entsprachen, stieg man auf das Stretchhaubenverfahren um. Einer der großen europäischen Player im petrochemischen Geschäft sitzt in Spanien und stellt 6 Mio. t/a Chemikalien her. Zwei Produktionsstätten befinden sich in Spanien, eine in Portugal. Um die petrochemischen Granulate zu den Abnehmern zu liefern, werden sie nach der Produktion ...

