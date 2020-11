Ort des Tages: Verbund AG Headquarter. Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Wasserkraft ist für Österreichs Stromversorgung von größter Bedeutung. In Österreich werden fast 65 % der Stromerzeugung durch Wasserkraft gedeckt, mehr als die Hälfte davon stammt aus Verbund-Wasserkraftwerken. Denn an die 100 % unserer Stromerzeugung werden aus klimafreundlicher, erneuerbarer Wasserkraft gewonnen. Allein aus den Verbund-Donaukraftwerken lässt sich der Strombedarf nahezu aller österreichischen Privathaushalte abdecken. Wir führen unsere Wasserkraftwerke effizient und schützen Mensch, Natur und Klima. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...