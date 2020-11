Im Rennen um einen zugelassenen Corona-Impfstoff schenken sich die Konkurrenten nichts - es geht Schlag auf Schlag. Jetzt will der US-Pharmakonzern Moderna sich erstes Unternehmen die Zulassung in der EU sichern. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung solle noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt werden, teilte das Unternehmen mit. Parallel dazu soll eine Notfall-Zulassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...