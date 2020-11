The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.11.2020

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2020





ISIN Name

CA21751R2063 COPPER NORTH MINING CORP.

CA3635461021 GALILEO EXPLORATION

CA0370251039 ANTIBE THERAPEUTICS INC.

CA09238B2093 BLACKHAWK GROWTH CORP.

GB00BM7S7K96 ONESAVINGS BANK LS -,01

KYG202011022 CENTRON TELECOM HD-,10

US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01

US41015N1063 HANC. JAFFE LAB.DL-,00001

