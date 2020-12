Wisekey plant zu diesem Zweck nun die Ausgabe von bis zu 12,3 Millionen Aktien, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst.Die neu geschaffenen Class-B-Aktien werde Wisekey an den Arago-Eigner Hans-Christian Boos übertragen. Boos werde im Gegenzug seine Arago-Anteile an Wisekey abgeben, heisst es weiter. So wolle man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...