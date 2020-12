Zwar verlor die Absatzkrise ab dem Sommer aufgrund der Kaufanreize bei Elektrofahrzeugen etwas an Schärfe - doch im Herbst setzte sich das Minus der Neuzulassungen fort. Bei den Jobs in der Auto-Branche geht es jetzt ans Eingemachte:Fehlt Umsatz bei laufenden Kosten und enger Finanzierung, geraten die Unternehmen in die Bredouille. Viele von ihnen legen Programme zur Weiterbildung der Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...