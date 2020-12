Der Kranhersteller Palfinger kauft in Schweden zu und übernimmt 100 Prozent der Hinz Försäljnings AB. Mit fünf Servicestützpunkten, 45 Servicepartnern, 71 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 44,0 Mio. Euro (2019) ist die Hinz Försäljnings AB den Angaben zufolge der wichtigste Palfinger-Vertriebspartner in Schweden. Magnus Hinz und Magnus Rosberg bleiben dem Unternehmen in ihren bisherigen Funktionen als Vertriebsleiter und Managing Director erhalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Den vollständigen Artikel lesen ...