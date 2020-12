Insgesamt belaufen sich die Investitionen für die Impfstoffproduktion von Takeda in Singen damit auf über 200 Mio. Euro. Damit soll von der Produktion des Wirkstoffes und des Impfstoffes über die Abfüllung und Endverpackung bis zum weltweiten Versand alles an einem Standort erfolgen. Bis zu 100 der aktuell rund 1.000 Mitarbeiter in Singen werden künftig in dem neuen Produktionsgebäude arbeiten. "Die Herstellung eines Dengue-Impfstoffes hat innerhalb unseres globalen Produktionsnetzwerks hohe Priorität", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...