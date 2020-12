Saaswedo: Comment le partage des données permet de créer de la valeur pour les éditeurs

La recherche de création de valeur et l'ouverture de leurs solutions constituent aujourd'hui un enjeu stratégique pour les éditeurs de logiciels. En effet, dans un monde de plus en plus connecté, la Data occupe aujourd'hui une place centrale et son exploitation permet d'accéder à des gains de productivité notables. Cette donnée est d'autant plus importante pour les opérations qui touchent aux processus de gestion des entreprises. Nous pourrions ici évoquer tous les outils de gestion digitaux comme les ERP, les solutions de TEM, les applications de type ITSM, etc.

Jouer la carte de la complémentarité

Une chose est sûre, les éditeurs de logiciels ne peuvent plus se contenter de proposer à leurs clients leurs simples fonctionnalités. En effet, les utilisateurs sont aujourd'hui à la recherche de fonctionnalités toujours plus poussées et d'approches unifiées qui leur permettent, depuis leur environnement de gestion habituel, d'accéder à d'autres indicateurs et sources de données. C'est précisément sur ce point que le sujet des interconnexions, également appelées API, se positionne comme la priorité stratégique.

Opter pour une meilleure approche utilisateur

Les API sont donc un moyen privilégié de repenser l'expérience utilisateur qui est une clé incontournable pour fidéliser ses clients. En effet, leur permettre de s'interfacer avec leurs autres outils de gestion est un facteur différenciant pour se positionner comme un partenaire de long terme.

Les clients peuvent alors se connecter en temps réel à de nombreuses données complémentaires. Les bénéfices utilisateurs sont évidents et le client final souhaitera conserver son application pour son utilité et les gains de productivité offerts, notamment en matière de pilotage.

Une approche vertueuse pour les éditeurs et les clients

Compte tenu de ces éléments, il apparait donc clairement que l'interconnectivité et les API sont de véritables alliés pour les utilisateurs de solution. D'un autre côté, les éditeurs pourront considérablement améliorer leur compétitivité et se distinguer sur le marché en permettant à leurs clients d'accéder à des données tierces émanant d'autres applications. Finalement, ouverture, satisfaction client, nouveaux champs du possible et adaptation aux spécificités métiers du client sont autant de bénéfices concrets liés à l'utilisation des API.

Christian Cor

CEO Saaswedo