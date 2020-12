Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 1 décembre 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les derniers résultats dans le cadre de son programme de forage d'exploration au diamant de 2020 réalisé à son projet en coentreprise, Nelligan, (IAMGOLD Corporation: 75 %, Vanstar Mining Resources Inc. (« Vanstar »): 25 %), situé à 60 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada.

La Société publie les derniers résultats d'analyse de 7 forages au diamant totalisant 2 602 mètres réalisés dans le cadre du programme de forage d'été de 2020. Un trou a été abandonné en raison d'une déviation excessive et un autre trou n'a pas atteint la zone Renard ciblée en raison de problèmes mécaniques. Les résultats d'analyse sont fournis au tableau 1 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants :

(Une carte des trous de forage est jointe à ce communiqué de presse)

Zone Renard ouest :

Trou de forage NE-20-161: 27,0 mètres d'une teneur de 1,11 g Au/t

et 36,1 mètres d'une teneur de 1,13 g Au/t

et 22,1 mètres d'une teneur de 1,07 g Au/t

Trou de forage NE-20-164: 21,8 mètres d'une teneur de 2,00 g Au/t

incluant: 4,5 mètres d'une teneur de 5,80 g Au/t

et 23,2 mètres d'une teneur de 1,72 g Au/t

incluant: 1,5 mètre d'une teneur de 6,81 g Au/t

Zone Renard :

Trou de forage NE-20-159: 33,0 mètres d'une teneur de 0,99 g Au/t

et 18,0 mètres d'une teneur de 1,55 g Au/t

Trou de forage NE-20-162: 17,3 mètres d'une teneur de 7,62 g Au/t (4,49 g Au/t lorsque plafonnés à 30 g Au/t)

incluant: 1,5 mètre d'une teneur de 66,1 g Au/t

et 42,0 mètres d'une teneur de 1,15 g Au/t

et 15,6 mètres d'une teneur de 1,39 g Au/t

Zone Liam :

Trou de forage NE-20-160: 8,5 mètres d'une teneur de 4,16 g Au/t

incluant: 1,3 mètre d'une teneur de 19,8 g Au/t

Le projet Nelligan (sur une base à 100 %) recèle des ressources minérales présumées de 3,2 millions d'onces d'or d'une teneur de 1,02 g Au/t (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020). Le programme de forage au diamant de 2020 a été conçu pour définir certaines zones du gisement ainsi que pour prolonger en profondeur et latéralement le forage à la zone Renard en vue d'évaluer les prolongements potentiels des ressources.

Craig MacDougall, premier vice-président, Croissance, d'IAMGOLD a indiqué: « Ces derniers résultats démontrent encore la continuité de la minéralisation grâce aux trous de forage de définition effectués dans la zone de la ressource et ils continuent surtout d'indiquer que la minéralisation se prolonge à l'ouest sur au moins 500 à 700 mètres, soit bien au-delà de la zone de la ressource actuellement modélisée. La minéralisation et l'altération recoupées jusqu'à maintenant le long du prolongement du côté ouest semblent similaires à celles observées dans l'estimation actuelle de la ressource et présentent des possibilités d'accroître les ressources du projet existant en effectuant du forage supplémentaire. Je félicite l'équipe d'exploration de sa persévérance et d'avoir réussi à réaliser en toute sécurité le programme d'exploration de 2020 malgré les nombreuses difficultés engendrées par la crise mondiale de la COVID-19. »

Prochaines étapes

Maintenant que l'exploration a en main les résultats du programme de forage, la compilation des données est en cours et permettra de mettre à jour le modèle du gisement pour orienter les prochaines campagnes de forage. La planification du programme de forage d'exploration de 2021 a débuté, et celui-ci devrait prévoir d'autres travaux de forage pour augmenter les ressources connues.

Des essais métallurgiques additionnels sont actuellement effectués afin de fournir des informations supplémentaires et d'aider à confirmer la récupération métallurgique obtenue à la suite des travaux d'essais préliminaires précédents en vue d'optimiser davantage les paramètres du schéma de procédé. Les résultats de ce programme d'essais devraient être connus au début de 2021.

L'intégration et la compilation des données d'exploration orienteront les activités d'exploration régionales et les prochains programmes d'exploration afin d'améliorer les modèles géologiques, géochimiques et structuraux en vue d'établir et d'accorder la priorité aux cibles à évaluer dans le vaste ensemble de terres du projet.

À propos du projet Nelligan

Le projet Nelligan est constitué d'une portion du segment Caopatina de la zone volcanique nord de la ceinture de l'Abitibi dans la Province du supérieur. La propriété se trouve au centre du synclinal de Druillette d'orientation est-ouest composé de sédiments de la Formation Caopatina et délimité au nord et au sud par des roches volcaniques de la Formation Obatogamau. Dans les parties nord et sud de la propriété, on retrouve des intrusions granodioritiques et tonalitiques. De nombreuses structures locales et régionales recoupent le projet, ainsi que des zones de déformation qui peuvent être importantes à la localisation de la minéralisation aurifère.

Les indices aurifères de la région sont observés essentiellement dans deux types de minéralisations: 1) minéralisation de type veine de quartz et sulfures et 2) minéralisation disséminée de pyrite en unités ayant subi une altération hydrothermale. La minéralisation observée au projet Nelligan correspond essentiellement à cette dernière et est caractérisée par l'altération hydrothermale des unités métasédimentaires hôtes montrant des quantités variables de carbonisation, de séricite, de phlogopite et de silicification et associées à de la pyrite disséminée répandue, variant de 1 % jusqu'à 15 % localement, ainsi que des traces de molybdénite et occasionnellement des grains fins d'or visible. La minéralisation associée aux ressources minérales estimées a été recoupée au cours du forage sur une longueur de plus de 1,5 kilomètre et à une profondeur de plus de 350 mètres verticaux.

Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a déclaré (sur une base à 100 %) des ressources minérales présumées de 97,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d'onces contenues (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020). En 2019, le projet Nelligan a reçu le prix de Découverte de l'année décerné par l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ).

Le projet Nelligan est détenu en vertu d'une convention de participation conditionnelle avec Vanstar (IAMGOLD: 75 %; Vanstar: 25 %) aux termes de laquelle IAMGOLD aura la possibilité d'acquérir un intérêt supplémentaire de 5 % et détiendrait 80 % du Projet en effectuant et publiant une étude de faisabilité. Vanstar détiendrait alors un intérêt indivis non contributoire de 20 % jusqu'au commencement de la production commerciale, après quoi (1) l'intérêt indivis de 20 % deviendra contributoire et (2) Vanstar paiera une portion attribuable des coûts totaux de mise en valeur et de construction représentant 80 % de la part qu'elle détient dans toutes les distributions provenant de la coentreprise. Vanstar conservera aussi un revenu net de fonderie de 1 % dans certains claims du projet.





Figure 1: Vue de plan des forages à Nelligan et des résultats d'analyse de 2020

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 »), Information concernant les projets miniers.

La « personne qualifiée » (« PQ ») responsable de la supervision de la préparation et de la révision de cette information est Marie-France Bugnon, géo., directrice générale, Exploration. Cette personne est une PQ pour les besoins de la NI 43-101 en ce qui a trait à l'information technique rapportée ici. La PQ mentionnée plus haut a approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et a préalablement examiné ceux-ci. Cette PQ a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans les présentes.

La conception du programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d'IAMGOLD, qui comprennent des PQ ayant recours à des protocoles stricts conformes à la Norme canadienne 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés au laboratoire ALS Minerals (« ALS ») à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. ALS traite les pulpes analytiques directement à ses installations situées à Val-d'Or, certifiées ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 5,0 grammes par tonne, une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes, sans s'y limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « budget », « prévisions »,« estimer », « croire », « prometteur », « important », « potentiel », « importantes possibilités », « substantiel », « considérable », « transformatrice », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations de production d'or, les augmentations inattendues des coûts de maintien tout inclus ou autres coûts, les augmentations inattendues des coûts en immobilisations et de prospection, la variation de la teneur du minerai contenue dans la matière identifiée comme étant des ressources minérales et des réserves minérales par rapport à la teneur prévue, les changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications à des facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société et les changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » du plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres sauf si les lois l'exigent.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

