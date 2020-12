Ende August hat Progroup mit PM3 in Sandersdorf-Brehna eine der modernsten und leistungsfähigsten Papierfabriken der Welt in Betrieb genommen. Seitdem befindet sich die Papiermaschine in der Hochlaufphase. Bereits drei Monate nach dem Start hat die Papierfabrik nun mehrmals den Meilenstein einer Tagesproduktion von über 2000 Tonnen erreicht. Wie bei dem Anlauf von Papiermaschinen üblich wird die Kapazität schrittweise erhöht und gerade in den Anfangsphasen werden noch Feinjustierungen vorgenommen. Erwartungsgemäß war diese Phase zu Beginn noch nicht störungsfrei, verlief jedoch im Rahmen der Anlaufkurve. ...

