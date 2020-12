Ort des Tages: Egger Headquarter. Egger ist seit 1961 ein stetig wachsendes und weltweit agierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in St. Johann in Tirol. Sie sind die führende Marke für Lösungen rund um das Leben und Arbeiten mit Holz in Europa. Von Europa aus in die ganze Welt - Egger denkt global und handelt lokal. Entscheidend ist die Nähe zu ihren Kunden und ihren Rohstoffen, daher sind sie in acht europäischen Ländern mit 18 Werken sowie mit ihren außereuropäischen Werk in Concordia (Argentinien) und Lexington (USA) vertreten. Mit ihren 26 Vertriebsbüros und durch ein internationales Netzwerk an Handelspartnern in 90 Ländern, vertreiben sie ihre Produkte weltweit. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap ...

