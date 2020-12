01.12.1999: Cybertron mit IPO in Wien. Emissionserlös war 44,90 Mio. Euro (dazu Greenshoe 5 Mio. Euro). 01.12.2006: A-Tec Industries mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,18 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 20,41 Mio. Euro). Die Aktien des Mischkonzerns starteten etwas unter dem Ausgabepreis von 100 Euro. Bisher gab es an einem 1. Dezember 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 01.12. beträgt 0,36%. Der beste 01.12. fand im Jahr 2010 mit 3,74%statt, der schlechteste 01.12. im Jahr 2008 mit -5,03%. Im Vorjahr war am 01.12. kein Handel. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)

