Die Regierung will zudem die Anteile des Kantons am Aktienkapital stark reduzieren und die Bank in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft umwandeln.Für den Umwandlungsprozess müssen die Kantonsverfassung und das Kantonalbankgesetz revidiert werden. Die Glarner Regierung verabschiedete die entsprechende Vorlage zur Behandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...