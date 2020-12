Männedorf (awp) - Als Laborausrüster wurde Tecan nicht nur weniger hart von der Coronakrise getroffen als andere Unternehmen, in gewissen Bereichen hat die Zürcher Firma gar von der Pandemie profitiert. Nun hebt das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2020 an, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend schrieb. Neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...