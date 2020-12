Die aktuell längste Serie: BB Biotech mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.65%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Dienstag Deutsche Pfandbriefbank mit 7,24% auf 8,96 (189% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,47%) vor EVN mit 5,80% auf 15,68 (187% Vol.; 1W 4,95%) und ThyssenKrupp mit 5,78% auf 5,93 (113% Vol.; 1W 4,48%). Die Tagesverlierer: Nemetschek mit -8,30% auf 60,80 (200% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,46%), JinkoSolar mit -6,43% auf 64,60 (113% Vol.; 1W -3,64%), Dialog Semiconductor mit -5,02% auf 42,00 (226% Vol.; 1W 3,12%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7712,41 Mio.), Slack (2801,06) und Berkshire Hathaway (2040,76) ....

