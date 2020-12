Aktien: Salesforce schluckt Slack - Aktie vor wichtigem Test

Anzeige / Werbung Kommunikationsplattformen wie Zoom, Teams oder Slack sind in Zeiten der Coronavirus-Pandemie sehr gefragt. Der Cloud-Spezialist Salesforce hat das erkannt und will Slack für knapp 28 Mrd. Dollar übernehmen. Der SAP-Rivale Salesforce ist ein Cloud-Softwarespezialist. Nun will der US-Konzern sein Angebot für Firmen ausweiten und sieht in Slack eine logische Geschäftserweiterung. Mit dem Übernahmepreis von 27,7 Mrd. Dollar ist es die größte Übernahme in der Historie von Salesforce. Der Deal soll im Juli abgeschlossen sein. eToro-Webinar am 09.12 zu den Corona-Online-Gewinnern: Apple, Amazon oder Zalando - die besten Aktien für die Weihnachtszeit?Anmeldung hier Fakt ist, dass in Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Nutzung von Kommunikationsplattformen erheblich zugenommen hat, da viele Menschen von Zuhause aus arbeiten. Für Besprechungen mit den Kollegen greifen sie deshalb verstärkt auf Messenger-Dienste wie Zoom, Teams oder Slack zurück, die neben Chats auch Audio- und Videoanrufe sowie Konferenzen ermöglichen. Salesforce-Aktie in Schwierigkeiten Allerdings schwächelte die Aktie von Salesforce zuletzt und hat seit Anfang September einen leichten Abwärtstrend ausgebildet. Auch der MACD (Momentum) hat deutlich nachgelassen, ein erneuter Test der Unterstützung bei knapp 230 Dollar ist daher möglich. Auf der Oberseite gilt es, den Widerstand bei rund 260 Dollar nachhaltig zu überwinden. Dann hellt sich das charttechnische Bild wieder stärker auf. Enthaltene Werte: US0378331005,US79466L3024,US5949181045,US83088V1026

