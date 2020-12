Das thailändische Unternehmen Indorama Ventures will ab 2023 jährlich 10 Milliarden PET-Flaschen in Europa recyceln. Dazu soll in Frankreich eine neue Anlage gebaut und in Polen sollen zwei Anlagen erweitert werden. Die Maßnahmen in Frankreich und Polen sind Teil eines Investitionsprogramms, bei dem Indorama Ventures weltweit 1,5 Mrd. US-Dollar in den Ausbau seiner Recycling-Kapazitäten investieren ...

