Selecta werde künftig an seinen Kaffeeautomaten in Europa die Nestlé-Premium-Kaffeemarken Starbucks, Nescafé und Zoégas vertreiben, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit ohne dazu finanzielle Details zu nennen.Der neue Vertrag erweitere die bisherige Partnerschaft mit Starbucks, heisst es weiter. In den vergangenen ...

