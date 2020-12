Der internationale Nachhaltigkeitsratings-Anbieter EcoVadis erhöhte die Bewertung für Wienerberger von "Bronze" auf "Silber". Wienerberger habe sich in allen untersuchten Bereichen verbessert, wie etwa in den Feldern Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. "Bei der Beschaffung von natürlichen Ressourcen, Materialien und Produkten müssen die strengen Kriterien der Nachhaltigkeit strikt eingehalten werden. Diese Kriterien sind auch für unsere Geschäftsbeziehungen entscheidend, denn wir wollen sicherstellen, dass die Lieferanten die festgelegten ökologischen und sozialen Standards einhalten", so CEO Heimo Scheuch.

