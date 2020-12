Mit einem deutlichen Zuwachs konnte auch der heimische Markt in den Dezember starten, der ATX erzielte eine Verbesserung von 2,0% und konnte damit die Vortagsverluste egalisieren. Zu den Aktien im Fokus zählte Zumtobel, wo gestern die Ergebnisse präsentiert wurden. Der Leuchtenhersteller hat zwar in der Corona-Krise viel Umsatz verloren, ist aber für die Zeit danach optimistisch. Der Gewinn hat sich zwar halbiert, das Unternehmen konnte allerdings, trotz eines deutlich zurückgegangenen Umsatzes, in den schwarzen Zahlen bleiben, in Summe bedeutete das ein Minus von 2,2% für die Aktie. Warburg Research hat die Kaufempfehlung für Porr bestätigt und auch das Kursziel von 20,0 Euro unverändert belassen, der Titel konnte sich leicht um 0,2% verbessern ....

