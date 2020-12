Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) spricht davon, dass in der Corona-Krise DIE Gelegenheit für interessante Zukäufe wäre, aber bisher kommt man im Gegensatz zum Münchener Wettbewerber Mutares erst langsam in Schwung - 2 Zukäufe seit Oktober bieten aber Perspektive.. Und dass man jetzt auch noch gut 100 Mio EUR an liquiden Mitteln "abfließen" sieht, schwächt auf jeden Fall die Kriegskasse. Heute hat Aurelius ihre am 1. Dezember 2020 fällige Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A168544) vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Und natürlich zu 100 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...