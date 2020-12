Porr hat den Zuschlag für die Sanierung der rumänischen Eisenbahnstrecke Bukarest - Guirgui erhalten. Die Bauzeit beträgt 30 Monate, die Auftragssumme beläuft sich auf rund 97 Mio. Euro. "Die Modernisierung der historisch bedeutsamen Bahnverbindung zwischen Bukarest und Guirgui sowie des Landmarks in Gradistea verbessern die Verkehrsinfrastruktur in der Wirtschaftsregion nachhaltig. Wir sind stolz, dass wir dieses technisch anspruchsvolle Mega-Projekt realisieren dürfen," so Porr-CEO Karl-Heinz Strauss.

