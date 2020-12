Die Immofinanz hat einen neuen myhive-Standort in der Ungargasse eröffnet. Im Zuge eines 15-monatigen Refurbishments entstanden Büroeinheiten von 150 bis 5.000 m². 13 Mio. Euro wurden in den neuen Bürokomplex investiert, der flexible Arbeitsbereiche für Unternehmen jeder Größe bietet. Das Angebot reicht von einzelnen Schreibtischen im shared office über eigene Büroeinheiten bis hin zu individuell gestalteten Büros mit eigenem Eingang. Die für das myhive-Konzept charakteristische Hotel-Atmosphäre wird durch besonderes Design und hochwertige Ausstattung sowie ein Rundum-Service für Mieter erreicht. Katrin Gögele-Celeda, Countrymanagerin in Österreich, erklärt: "Mit unserem innovativen Office-Konzept ...

