Düsseldorf (pta023/02.12.2020/11:00) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanlei¬hen-Barometer zu der 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH (WKN A2GSGF) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe nun als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Africa GreenTec mit Sitz in Hainburg (Hessen) hat sich seit 2015 zur Aufgabe gestellt, mobile Solarcontainer für den afrikanischen Kontinent zu entwickeln und zu produzieren, um dort in ländlichen Regionen lokal erstmalig eine Stromversorgung zu etablieren (beginnend in Südwest-Mali)1. Die Finanzierung dieses Projekts wird unter anderem durch die Betreibergesellschaft Africa GreenTec Asset GmbH mittels der vorliegenden Anleihe sichergestellt2. Allein in Subsahara-Afrika haben 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu elektrischer Energie2. Durch den Strom sind die Menschen in der Lage, Ihre Produktivität mit Faktoren von 2 bis 5 massiv zu steigern2.

Ziel der Gesellschaft ist es, hierfür eine ganzheitliche und nachhaltige Lösung anzubieten2. Die durchgängige Verantwortung für Planung, Engineering, Produktion, Transport, Betrieb und Service der Solarcontainer erfolgt von Deutschland aus; der Betrieb der Anlagen erfolgt durch eine in Mali gegründete Betreibergesellschaft namens Africa GreenTec ER SARL, die neben der Africa GreenTec Asset GmbH auch malische Anteilseigner und Geschäftsleiter hat2. Der Solartainer ist ein mobiles Solarkraftwerk, das von Africa GreenTec entwickelt und produziert wird2. Der Solartainer hat unaufgebaut die Form eines standardisierten Containers und kann so in fast jeden Zielort auf der Welt transportiert und vor Ort aufgebaut werden2. Neben der Stromerzeugung speichert die Anlage den Strom in Akkus und kann darüber hinaus mit einer Wasserreinigungsanlage erweitert werden2.

Bisherige Geschäftsentwicklung Aktuell hat das Unternehmen in 15 Dörfern Solartainer aufgebaut und für 16.000 Menschen die Stromversorgung realisiert3. In drei weiteren Dörfern stehen bereits Solartainer; hier befinden sich die Verteilernetze und Kundenanschlüsse derzeit noch im Bau3. Aktuell registriert die Tochtergesellschaft Africa GreenTec ER SARL 2.367 Kunden /Haushalte, hiervon 329 säumige Zahler3. Planmäßig sollten zu diesem Zeitpunkt bereits 50 Solartainer mit insgesamt ca. 20.000 Kunden an die Dorfnetze angeschlossen sein3.

Die Gründe für die signifikante Planabweichung sind vielschichtig: Zum einen wurde das Stromkaufverhalten in vielen Dörfern überschätzt, die Nachfrage nach Strom muss erst geweckt werden und wächst sehr langsam, nichtsdestotrotz führt der Strom zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensverhältnisse3. Zum anderen haben externe Einflüsse die Inbetriebnahme verzögert3. Die Stromnetze und Hausinstallationen in den Zieldörfern sind, gegensätzlich zu den behördlichen Zusagen, meist in einem sehr schlechten Zustand oder nicht existent. Zudem hat sich Mali wirtschaftlich nicht wie erwartet entwickelt, die Corona-Pandemie sowie die politische Instabilität (Militärputsch im August 2020) haben die Rahmenbedingungen zusätzlich verschärft3. Entsprechend hat die Africa GreenTec Asset GmbH das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Betriebsergebnis nach Steuern in Höhe von -126.282 Euro abgeschlossen, für 2020 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von knapp 44.000 Euro erwartet3.

Anpassung der Anleihebedingungen an erschwerte Marktumgebung Um auf die oben beschriebenen Gegebenheiten zu reagieren, hat die Africa GreenTec Asset GmbH um eine Anpassung der Anleihebedingungen gebeten; diesem Gesuch wurde am 01.11.2020 durch die Gläubigerabstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG stattgegeben5. Um den Verzögerungen gerecht zu werden, wurde die Laufzeit der Anleihe von 10 auf 15 Jahre verlängert und die Annuität gestrichen, so dass die volle Tilgung zum Laufzeitende am 01.12.2032 erfolgt5. Zudem sollen mit den Anleihegeldern nicht mehr ausschließlich die Solartrainer selbst finanziert werden, sondern auch ein Steuerungscontainer mit Speichersystem und Steuerungskomponenten in Kombination mit einer PV-Freiflächenanlage, was die Kapazitäten erhöht und gleichzeitig Kosten senkt, sowie Stromnetze inkl. Zählern und Hausinstallationen, die von der Emittentin bzw. deren malischer Tochtergesellschaft für die Elektrifizierung in Mali eingesetzt werden5. Ferner besteht nun auch die Möglichkeit, in für den Betrieb benötigte Hilfsmittel zu investieren5.

Betriebswirtschaftlicher Hintergrund für die kommenden Jahre Der Einsatz der bereits vorhandenen mobilen Solartainer soll in Zukunft für die Erschließung neuer Dörfer ("Vorhut") eingesetzt werden, um anschließend durch einen Steuerungscontainer und eine adäquate PV Freiflächenanlage ersetzt zu werden3. Bis Ende 2021 plant die Gesellschaft mit dieser Strategie das Energieversorgungs-Portfolio auf 20 Dörfer und 6.300 Kunden zu erhöhen3. In den Jahren 2022 und 2023 beabsichtigt die Gesellschaft dem zehn weitere Dörfer hinzuzufügen3, dies könnte die Kundenzahl unserer Meinung nach auf über 10.000 ansteigen lassen. Zusätzlich werden durch vermehrte Akquisition von Förder- und Finanzmitteln neue Kraftwerks- und Speicherkapazitäten sowie "Productive Use Komponenten", wie Straßenlaternen oder elektrische Kochstellen, die zu einer erhöhten Nachfrage führen sollen, finanziert3. Bisher wurden von Tochterunternehmen der KfW (DEG) und dem Africa Enterprise Challenge Fund ca. 2,8 Mio. Euro als Zuschuss gesichert3. Darüber hinaus wurde von der Atmosfair gGmbH ein Darlehen gewährt3. Auf Grundlage der veränderten Geschäftsstrategie erwartet die Africa GreenTec Asset GmbH ab dem Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis zu erzielen3.

6,50%-Africa GreenTec -Anleihe mit Laufzeit bis 2032 Zu der Anleihe fand vom 29.10. bis 01.11. eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger statt; auf dieser wurde einer Anpassung der Anleihebedingungen an die veränderten Rahmenbedingungen durch eine Mehrheit der Gläubiger zugestimmt4. Die im Dezember 2017 emittierte nicht nachrangige und besicherte Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH ist weiterhin mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.12.) ausgestattet und hat nun eine Laufzeit bis zum 01.12.20324, 5. Die Emittentin hat das Recht, jährliche Sondertilgungen vorzunehmen5. Zudem haben sich die Sicherheiten der Anleihe zu Gunsten der Anleihegläubiger verändert4. Sie umfassen neben den bisher gestellten Sicherungsabtretungen von Ansprüchen gegenüber der Tochtergesellschaft im Zusammenhang mit der Auslieferung der mobilen Solartainern im Wesentlichen auch Freiflächenanlagen wie Photovoltaik-Module und die eingerichteten und abgenommenen Stromnetzte vor Ort4, 5. Durch die vorgenommenen Änderungen trägt die Anleihe fortan die Bezeichnung "AGT Solartainer Anleihe Mali I 6,5% Zins 2017/2032"4. Die Anleihe wird weiterhin mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Mindestordervolumen von 100.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt und Düsseldorf gehandelt6.

Fazit: Nun durchschnittlich attraktive Bewertung Zusammenfassend lautet unsere Einschätzung wie folgt: Die Africa GreenTec Asset GmbH bietet ein nachhaltiges Investment, das durch die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen u.a. zur Fluchtursachenbekämpfung und zum Klimaschutz beiträgt. Durch die ergänzende öffentliche Förderung sowie zusätzliche Darlehen ist die Finanzierung mittelfristig gesichert. Aufgrund der neuen Unternehmensstrategie in Verbindung mit den neuen Planzahlen für die nächsten Jahre kann von einem stabilen langfristigen Geschäftsmodell ausgegangen werden. In Verbindung mit den Änderungen der Anleihebedingungen und der Rendite von 6,75% p.a. (auf Kursbasis von 98,00% an der Börse Frankfurt am 01.12.2020 bei Berechnung bis zum Ende der Laufzeit am 01.12.2032) wird die 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH nun als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.

Über dieses KFM-Barometer Analysten: Alexander Rütz, Unternehmensanalyst und Sabine Knee, Wertpapieranalystin im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 02.12.2020, 08.10 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Jahresabschlusses 2019, des Businessplans Oktober 2020 und des Investoren Memorandum vom 03.12.2017 (in der aktualisierten Fassung vom 15.12.2017) der Africa GreenTec Asset GmbH. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Dieses KFM-Barometer ist eine Aktualisierung des KFM-Barometers vom 03.07.2019, in dem die Anleihe mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingeschätzt wurde. Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Quellenangaben: 1www.africagreentec.com, 2 https://africagreentec.investments, 3Präsentation zur Anpassung der Anleihekonditionen Oktober 2020, 4Mitteilung im Bundesanzeiger zur Beschlussfassung der Abstimmung ohne Gläubigerversammlung vom 04.11.2020 der Africa Greentec GmbH, 5Investoren Memorandum vom 03.12.2017 (in der aktualisierten Fassung vom 15.12.2017), 6www.comdirect.de

