Künftig sollen auch Länder in Osteuropa mit HP-Produkten beliefert werden.Hinzu kommen Länder wie Ungarn, Rumänien, die Tschechische Republik und die Slowakei, teilte ALSO am Mittwoch mit. Bereits im November habe ALSO in Ungarn mit der Distribution von Computern, Druckern und Verbrauchsmaterialien von HP begonnen. Ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...