Ort des Tages: Swietelsky AG Headquarter. Die Swietelsky AG mit Sitz in Linz verfügt über Filialen und Tochterfirmen in 19 verschiedenen Ländern, mehrere tausend qualifizierte Mitarbeiter und den Ruf, ein innovatives, leistungsfähiges und verlässliches Bauunternehmen zu sein. Im März 2020 wurde Swietelsky als begehrtester Arbeitgeber der Baubranche und einer der Top-3 Arbeitgeber aller Branchen in Österreich ausgezeichnet. Im November 2020 wurde der Konzern im internationalen Ranking der Financial Times als Diversity Leader mit Platz 1 österreichweit und Platz 1 in der europäischen Bauwirtschaft ausgezeichnet.

