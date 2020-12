Die erstarkende Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket in den USA hat die Anleger an der Wall Street nicht hinter dem Ofen vorlocken können. Nach neuen Höchstständen vom Vortag geben die New Yorker Börsen am Mittwoch wieder etwas nach.Der Leitindex Dow Jones Industrial -0,04% fiel am Mittwoch im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 29.794 Punkte. Es war damit zunächst kein Treiber mehr, dass die Reihe ...

