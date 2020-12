Der Impfstoff-Hersteller Valneva plant die pädiatrische Entwicklung seines Lyme-Impfstoffkandidaten VLA15 zu beschleunigigen und in Zusammenarbeit mit Pfizer Inc. eine Phase 2-Studie zu starten. Der Beginn der Studie VLA15-221 ist im 1. Quartal 2021 vorgesehen. Derzeit wird die Studie ungefähr 600 gesunde Teilnehmer (5-65 Jahre) umfassen, die VLA15 in einer Dosis von 180 µg erhalten. Wenn genehmigt, wird es die erste klinische Studie zu VLA15 sein, in der eine pädiatrische Population im Alter von 5 bis 17 Jahren eingeschlossen ist, und der Impfplan für drei Dosen Monat 0-2-6 mit einem reduzierten Zeitplan für zwei Dosen von Monat 0-6 verglichen wird.

