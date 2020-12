Index-Monitor: Pershing Square Holdings werden Homeserve im FTSE 100 ersetzenS&P senkt Ausblick für Vivendi auf negativ Bafin-Chef befürchtet große Belastungen für die Kreditinstitute und warnt, dass nicht jedes Geldhaus überleben wird (HB)Citigroup hält wenig vom Szenario einer grenzüberschreitenden Fusionswelle im Bankensektor (BöZ) DAI Daimler-Chef Ola Källenius: Sehen Wachstumsschwung in 2021 hinein - Bleiben optimistisch für China (FT) DBK Cerberus wollte bei der Deutschen Bank Paul Achleitner durch Colm Kelleher ersetzen (FT) EIN3 Einhell erhöht Ausblick erneut deutlich - Nachfrage stark EXL Exasol will über Kapitalerhöhung 40 Millionen Euro erlösen HEI Heidelbergcement will Ressourcen konzentrieren, Gespräch mit Firmenchef Dominik von Achten (BöZ) HRPK ...

